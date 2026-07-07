Санкции не работают: страна ЕС зарабатывает миллиарды долларов на российской нефти, – FT

Только за последние три года эта сумма достигла 4 млрд долларов.

По меньшей мере 3,8 миллиарда долларов на транспортировке российской нефти заработали за последние три года греческие судоходные компании, в то время как страны G7 пытались ограничить доходы Кремля от "черного золота", сообщает Financial Times.

Расчеты FT охватывают лишь основные маршруты, по которым имеются данные о ценах. Речь идет о 389 миллионах баррелей, отгруженных греческими танкерными компаниями. Еще 153 млн баррелей (почти +40%) не имеют цены и были исключены из расчетов.

Речь идет о таких международных перевозчиках, как Dynacom Tankers, Stealth Maritime и Onassis Group. Роль греческих судовладельцев в перевозке российской нефти была источником напряженности между Афинами и Киевом. Несколько греческих танкерных компаний, включая Dynacom, были внесены украинской стороной в 2023 году в список "международных спонсоров войны", но позже исключены из него под давлением греческого правительства.

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Из 20 крупнейших компаний, получивших наибольшую прибыль от российских поставок с июня 2023 года, восемь – греческие. Остальные – это российские государственные судоходные компании, такие как "Совкомфлот" и "Роснефтефлот", либо дочерние или подставные компании, связанные с ними, за исключением гонконгской компании Prominent.

Роль греческих танкерных компаний

Греческие судовладельцы известны как одни из самых толерантных к рискам в отрасли. Dynacom была одной из самых активных судоходных компаний в Ормузском проливе с момента начала войны США против Ирана 28 февраля. Почти 15% российского экспорта сырой нефти в мае было отгружено греческими компаниями.

Трейдеры платят примерно на 30–40% больше за перевозку российской сырой нефти по сравнению с нефтью из стран, на которые не распространяются западные санкции.

Ограничение цен на российскую нефть со стороны стран G7 было введено в декабре 2022 года. С тех пор западным операторам разрешено предоставлять транспортные услуги или обеспечивать перевозку российской нефти, но только по цене, равной или ниже квоты G7. Сегодня она составляет 44,1 доллара за баррель. Однако контроль за соблюдением ограничений был, в лучшем случае, неравномерным, по словам бывших чиновников, занимавшихся санкциями, и юристов.

Судовладельцы должны доказать, что цена на груз, который они перевозят, ниже установленного ограничения, предоставив письменное подтверждение. Однако судоходные компании часто полагаются на слова либо фрахтователя судна, либо российского поставщика. На закрытых встречах греческое и кипрское правительства последовательно выступали против ограничения цен, отмечают дипломаты ЕС.

Некоторые греческие танкерные компании, тем не менее, отказались от торговли. TMS Tankers и Thenamaris значительно сократили торговлю российской нефтью в конце 2023 года после того, как США объявили о санкциях против морских операторов Турции и ОАЭ за потенциальную перевозку российских грузов по цене выше установленной. Несколько греческих судоходных компаний также отказались от торговли с Россией после введения санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре 2025 года.

В компании Dynacom заявили, что "счета за электроэнергию, расходы на бензин и дальнейшее инфляционное давление были смягчены благодаря вкладу греческого судоходства".

"Российская нефть продолжает приносить Кремлю миллиарды, поскольку правительства не смогли устранить очевидные пробелы в системе. Греческое правительство неоднократно ставило интересы своей судоходной отрасли выше ужесточения санкций и мира", – комментирует основательница Razom We Stand Светлана Романко.

Санкции против России – последние новости

2 июля Франция отпустила танкер теневого флота РФ после громкого задержания месяцем ранее. Танкер Tagor находится в санкционном списке как Евросоюза, так и США. Чтобы разблокировать судно, владелец заплатил 1 млн евро штрафа.

В свою очередь Украина призывает союзников считать корабли российского теневого флота легитимными военными целями.

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