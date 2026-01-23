Россия теряет еще одного крупного покупателя своей нефти

Ведущий индийский нефтепереработчик вместо российской нефти приобрел миллионы баррелей "черного золота" в ОАЭ, Анголе и Бразилии

Ведущая индийская нефтяная компания Indian oil купила 7 миллионов баррелей нефти, чтобы заменить российское сырье, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, нефтепереработчик приобрел 1 млн баррелей нефти из Объединенных арабских эмиратов у компании Shell и 2 млн баррелей нефти сорта Upper Zakum у торговой компании Mercuria. Кроме этого, компания приобрела 2 миллиона баррелей нефти из Анголы у компании Exxon, а также 2 миллиона баррелей бразильского сырья у компании Petrobras.

Reuters отмечает, что индийские нефтепереработчики отказываются от закупки нефти в России и увеличивают ее импорт с Ближнего Востока. Издание считает, что такая стратегия может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США о снижении пошлин.

Журналисты напоминают, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но добавляют, что местные НПЗ сократили закупки российского сырья после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

После объявления США о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти", Индия, которая после начала полномасштабного вторжения стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, по данным СМИ, взяла курс на отказ от нее.

Вместе с тем, в декабре стало известно, что крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries получил от США специальное разрешение на закупку российской нефти у поставщиков, находящихся под американскими санкциями. Несмотря на это, экспорт российской нефти в Индию в 2025 году снизился до минимума за три года.

Более того, государственная нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp, по данным СМИ, купит нефть из Омана, Ирака и ОАЭ взамен российского сырья.

