Конец эпохи: легендарные ракетные крейсеры США уходят на пенсию

Старение кораблей и высокие затраты на обслуживание вынуждают Военно-морские силы США постепенно заменять их более современными эсминцами.

Военно-морские силы США начали постепенно выводить из эксплуатации ракетные крейсеры класса Ticonderoga-class cruiser – один из самых известных типов боевых кораблей американского флота. Когда-то эти суда называли "плавучими крепостями", однако сейчас они считаются слишком дорогими в обслуживании и технологически устаревшими, пишет Focus.

Крейсеры этого класса были созданы в 1980-х годах для защиты авианосных ударных групп от угроз со стороны СССР. Водоизмещение кораблей составляет около 9800 тонн, а на борту размещено 122 вертикальные пусковые установки для ракет.

Мощные "морские арсеналы"

Центральным элементом этих кораблей стала боевая система Aegis Combat System с радаром AN/SPY-1 radar. Она способна отслеживать и координировать сотни целей одновременно.

Крейсеры выполняли роль командных центров для авианосных групп, координируя противовоздушную оборону флота. Также они могли наносить высокоточные удары крылатыми ракетами Tomahawk.

Проблемы из-за возраста кораблей

Несмотря на значительные возможности, большинство кораблей этого класса уже превысили запланированный срок службы в 30 лет. По данным аналитического портала 19FortyFive, на многих судах возникают проблемы с коррозией, трещинами корпуса и механическими системами, что значительно повышает расходы на ремонт.

Программа модернизации, которая должна была продлить службу кораблей в 2010-х годах, в конечном итоге оказалась слишком дорогой и затянулась.

Замена новыми кораблями

Вместо этого американский флот все больше полагается на эсминцы класса Arleigh Burke-class destroyer. Они оснащены более современными радарами, новым программным обеспечением и требуют меньшего экипажа.

Хотя эти эсминцы имеют меньше ракетных установок, они компенсируют это более совершенными технологиями и более низкими затратами на эксплуатацию.

Дискуссии в США

Несмотря на решение флота, часть американских политиков выступает за продление службы крейсеров "Тикондерога". Они отмечают, что эти корабли имеют большее количество пусковых установок для ракет, чем новые эсминцы.

Впрочем, в ВМС США настаивают на необходимости направить ресурсы на развитие новых технологий и современных боевых платформ.

