Готовятся к худшему: Швеция призвала людей запасаться едой, топливом и наличными деньгами

Муниципалитеты получат поддержку для сохранения базовых функций во время тревоги или войны.

Швеция усиливает подготовку к возможным кризисным ситуациям и конфликтам, призывая население запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Правительство выделило муниципалитетам 1,4 миллиарда крон (более 131 миллиона евро) для укрепления гражданской обороны и местной устойчивости, сообщил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, передает Novinite.

По плану, треть финансирования будет использована на оборудование, такое как генераторы, еще треть – на создание резервов товаров первой необходимости, а остальное – на инфраструктуру для безопасных мест встречи местных лидеров в стратегически важных районах.

Эта инициатива отражает растущую обеспокоенность безопасностью после вторжения России в Украину в 2022 году и продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. В 2024 году правительство уже разослало всем домохозяйствам брошюры с инструкциями, как подготовиться к отключению электроэнергии и сколько воды хранить.

Агентство гражданской защиты (MCF) будет контролировать закупку материалов и распределение средств. Почти 500 миллионов крон (46,8 млн евро) будет направлено приоритетным муниципалитетам, которых менее 100.

Отдельно центральный банк Швеции посоветовал каждому взрослому иметь при себе не менее 1000 крон (примерно 94 евро) наличными для покрытия основных нужд в случае сбоя цифровых платежных систем.

Болин подчеркнул, что правительство должно не только подготовить страну к кризисам, но и научить граждан уменьшать свою уязвимость в чрезвычайных ситуациях.

