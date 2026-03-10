Именины Галины по новому стилю отмечаются 10 марта.

По новому церковному стилю у Галины именины 2026 года отмечаются 10 марта. Сегодня церковь чтит греческую священномученицу Галину Коринфскую - певицу церковного хора, которая была наказана за исполнение христианских песен.

Сегодняшний праздник - хороший повод поздравить близких с Днем ангела Галины 2026. Мы собрали красивые открытки и трогательные пожелания, которые поднимут настроение любой имениннице.

С Днем ангела Галины - поздравления и картинки

Галина, поздравляю тебя с днем твоих именин! Пусть ангел-хранитель наблюдает за тобой с небес, помогает в трудную минуту и привлекает в твою жизнь лучших людей. Будь счастливой, улыбчивой и успешной во всем!

***

Дорогая, поздравляю тебя искренне с Днем ангела Галины. Желаю, чтобы все, что пожелаешь, осуществлялось в тот же миг. Чтобы в кармане водилось много денег, в сердце была радость, а в доме - уют и согласие!

***

Галина, с именинами тебя! Желаю много ярких эмоций и счастливых воспоминаний, благословения от ангела-хранителя! Исполнения желаний, радостных событий тебе и надежных близких рядом! И чтобы жизнь приносила только счастливые поводы для улыбки.

***

Галина, в твои именины желаю мирного неба над головой, с которого всегда светит ласковое солнце. Пусть здоровье будет безупречным, дом - уютным, а все новости в твоей жизни - только положительными. И желаю, чтобы в душе никогда не гас огонь счастливой надежды.

***

Вкладываю в свое поздравление с Днем ангела Галины все самые лучшие пожелания: мирного неба, приятных встреч, успеха в работе и ежедневного вдохновения. Пусть в каждом дне находятся поводы для улыбки и приятные сюрпризы.

***

Дорогая Галина, хочу пожелать тебе, чтобы у тебя всегда возникало желание мечтать о больших достижениях, а жизнь дарила возможности для осуществления задуманного. Пусть будни приносят красоту, добро и искренних близких, которые ценят и поддерживают тебя!

