'Я официально бесстрашна': MamaRika вернулась домой из обстреливаемого Дубая

Артистка рассказала о сложном пути в Украину.

Популярная украинская певица MamaRika, которая оказалась в ОАЭ в разгар войны на Ближнем Востоке и долгое время не могла выехать с сыном Давидом из страны, наконец-то дома.

Радостной новостью исполнительница хитов "Одне питання" и "Люби себе" поделилась в своем Instagram и рассказала обо всех трудностях их пути в Украину.

"Мы дома! Думала написать лонгрид, но просто скажу, что последние 3 недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Если вы следили, вы видели все наши "приключения". Видимо все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша я официально бесстрашна и бессмертна. Чего стоит только дорога назад, 3 дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля", - отметила MamaRika.

Видео дня

Артистка также поблагодарила всех за поддержку, а особенно мужа Сергея Середу, который все это время пытался найти для них безопасный путь возвращения домой.

"Спасибо всем, кто волновался, спасибо моему мужу, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном. Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", - написала певица.

Напомним, ранее MamaRika сообщила о проблемах со здоровьем в Дубае.

Вас также могут заинтересовать новости: