Рекордные скидки не помогли: один из ключевых покупателей отказывается от российской нефти

Отказ от импорта российской нефти может помочь Индии заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от импорта российской нефти и, вместо этого, увеличивают закупки "черного золота" с Ближнего Востока. Это может помочь Индии заключить торговое соглашение с США, сообщает Reuters.

По данным источников издания, государственный нефтепереработчик Bharat Petroleum Corp купит нефть из Омана, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Сколько нероссийской нефти купит предприятие, не сообщается.

Reuters обращает внимание, что государственные нефтяные компании Индии Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, а также частная нефтеперерабатывающая компания HPCL-Mittal Energy Ltd уже прекратили закупку российской нефти. В целом, по итогам декабря прошлого года, Индия сократила импорт российской нефти до двухлетнего минимума.

Журналисты отмечают, что отказ от импорта российской нефти может помочь Индии заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, которое предусматривает снижение пошлин на экспорт индийских товаров в США.

Издание напоминает, что США объяснили введение 50% пошлины на импорт индийских товаров тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть.

Отказ Индии от российской нефти

После начала полномасштабного вторжения Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Однако после объявления США санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" стало известно, что Индия встала на путь отказа от российской нефти.

Однако 10 декабря стало известно, что большинство крупных НПЗ Индии возобновили закупку российской нефти, воспользовавшись большими скидками на нее.

К тому же 24 декабря США разрешили индийской компании покупать подсанкционную российскую нефть.

