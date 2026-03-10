Доллар и евро резко пошли вверх: свежий курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,68 грн, а евро – 50,55 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 10 марта, вырос на 18 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,68 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,54 грн/евро, а курс продажи - 51,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта - 43,81 грн/долл.).

В отношении евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 17 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что март традиционно является периодом укрепления гривни, однако в 2026 году валютный рынок пока развивается по другому сценарию. Несмотря на это, в ближайшее время курс валют может стабилизироваться.

