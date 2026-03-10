Броманс Генри Кавилла и Джейка Джилленхола: вышел трейлер нового боевика от Гая Ричи

В мировой прокат экшн-триллер "В серой зоне" должен выйти 15 мая 2026 года.

Кинокомпания Black Bear Pictures показала первый трейлер нового фильма Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс", "Джентльмены") – экшн-триллера "В серой зоне" (In the Grey).

В мировой прокат фильм должен выйти 15 мая 2026 года, однако пока покажут ли его в Украине, пока неизвестно.

В центре сюжета фильма – двое специалистов по эвакуации, которые должны определить маршрут побега для женщины-переговорщика.

Главные роли в фильме сыграли Генри Кавилл ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Энола Холмс", сериал "Ведьмак") и Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома", "Невеста").

Также в новинке задействованы Эйса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга", сериал "Проблема трех тел") и Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Солтберн", "Иллюзия обмана 3").

Гай Риччи и главные актеры в фильме

Отметим, что большинство главных актеров уже снимались в недавних проектах Гая Ричи. Так, Генри Кавилл сыграл главные роли в его "Агентах U.N.C.L.E." 2015 года и "Министерстве неджентльменской войны" 2024 года, а Джейк Джилленхол был главной звездой "Переводчика" 2023 года.

Между тем, Эйса Гонсалес сыграла сразу в двух последних фильмах режиссера – в уже упомянутом выше "Министерстве неджентльменской войны" и "Фонтане молодости" 2025 года.

В то же время Розамунд Пайк уже получила главную роль в его следующем фильме – комедии "Жена и собака", в которой также играют Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрэндж", "Финикийская схема", "Роузы", сериал "Шерлок"), Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Никсон", "Отец"), Космо Джарвис ("Леди Макбет", "Боевые действия", сериал "Сегун"), Джеймс Нортон ("Цена правды", "Боб Марли: Одна любовь", сериал "Дом Гиннесс") и Пэдди Консидайн ("Нокдаун", "Смерть Сталина", сериалы "Дом Дракона", "Мобленд").

