Трамп отогнал цены на нефть от трехлетнего максимума

Цены на нефть утром 10 марта падают после достижения трехлетнего максимума на предыдущей сессии. На "черное золото" повлияли слова президента США Дональда Трампа о том, что война на Ближнем Востоке может вскоре закончиться, что ослабило опасения относительно длительных перебоев в мировых поставках нефти, сообщает Reuters.
По данным портала investing, по состоянию на 10:02 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent обвалилась на 9 долларов - до 89,96 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI также подешевела на 8,7 доллара - до 86,07 доллара за баррель.
Reuters напоминает, что 10 марта стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года. Позже цены снизились после того, как Владимир Путин, по словам помощника главы Кремля, в телефонном разговоре с Трампом поделился предложениями, направленными на быстрое урегулирование войны с Ираном.
Сам американский лидер 10 марта в интервью CBS News заявил, что, по его мнению, война против Ирана "почти завершена" и что Вашингтон "значительно опередил" его первоначальный прогноз продолжительности войны в четыре-пять недель.
"Очевидно, что комментарии Трампа о кратковременной войне успокоили рынок", - отметил руководитель энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар.
Впрочем, в ответ на заявление Трампа о том, что война в Иране почти завершена, Исламская революционная гвардия Ирана (IRGC) в разговоре с государственными СМИ Ирана заявила, что "определит конец войны", и Тегеран не позволит экспортировать "ни одного литра нефти" из региона, если атаки США и Израиля будут продолжаться.
В то же время, по данным источников Reuters, Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, а также высвобождения нефти из стратегических запасов. Это может способствовать дальнейшему снижению цен на нефть. В ночь на 10 марта американский лидер, по данным Telegram-канала Clash, заявил об отмене некоторых нефтяных санкций, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.
К тому же страны G7 заявили 9 марта, что готовы принять "необходимые меры" в ответ на стремительный рост мировых цен на нефть. Однако пока они не решились на использование чрезвычайных резервов.
Ситуация в Иране и цены на нефть - последние новости
9 марта цены на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива подскочили до более 100 долларов за баррель, достигнув трехлетнего максимума.
Из-за блокировки Ормузского пролива ряд стран ОПЕК, среди которых Саудовская Аравия, сократили добычу нефти.
Впрочем, Корпус стражей исламской революции заявил, что любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории, получит неограниченный проход через Ормузский пролив, начиная с 10 марта.