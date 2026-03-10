10 марта - особый праздник и годовщина для украинцев.

Гимн Украины – один из ключевых государственных символов страны. Это не просто торжественная песня, а выражение национального духа, единства и стойкости народа. Он занимает особое место в жизни украинцев и на протяжении многих лет сопровождает важные моменты истории государства. В этот день стоит вспомнить, как возник украинский гимн, кто создал его текст и музыку, а также несколько малоизвестных фактов из его прошлого.

Кто написал гимн Украины

Слова, которые сегодня с детства знает практически каждый украинец, написал молодой украинский поэт и этнограф Павел Чубинский. Когда он создавал гимн Украины, ему было всего 23 года.

В далеком 1862 году, в Киеве, у него на вечеринке на улице Большой Васильковской, 106, сербские студенты из Киевского университета исполнили песню о царе Душане. В ней были слова - "сердце бьется и кровь течет за его свободу". Павлу песня настолько понравилась, что буквально за полчаса он написал свой текст - "Ще не вмерла Україна", который сразу же спели на сербский мотив. Вскоре песня стала популярной среди прогрессивных украинцев, но Павлу тогда славу не принесла - его сослали жить в Архангельскую губернию.

В 1862–1863 годах украинский композитор Михаил Вербицкий создал музыкальное сопровождение к стихотворению Павла Чубинского.

Впервые песня прозвучала публично 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль во время мероприятия, посвященного памяти Тараса Шевченко. Именно эта дата впоследствии и стала основанием для празднования Дня Государственного гимна Украины.

День украинского гимна – 15 интересных фактов из истории

Стихотворение Павла Чубинского прошло долгий исторический путь, прежде чем превратилось в официальный государственный гимн Украины.

Мы подготовили несколько интересных фактов из его истории.

Сначала на слова Чубинского была создана мелодия для гитары. Позже композитор Михаил Вербицкий переработал ее и написал хоровую версию произведения.

Первая звукозапись песни "Ще не вмерла Україна" появилась в октябре 1910 года. Ее сделали на студии Gramophon в немецком Кельне с участием известного украинского оперного певца Модеста Менцинского.

Во время Украинской революции 1917 года песню провозгласили гимном Украинской Народной Республики. Однако после поражения национально-освободительного движения ее исполнение было запрещено.

В 1939 году произведение официально утвердили как гимн Карпатской Украины.

В Советском Союзе песню не приняли в качестве гимна Украинской ССР, поскольку ее содержание не соответствовало коммунистической идеологии. Вместо нее утвердили гимн со словами Павла Тычины "Живи, Украина, прекрасная и сильная".

Интересно, что в 1966 году кубанский поэт и краевед Иван Варавва включил текст "Ще не вмерла Україна" в сборник "Песни казаков Кубани", а Кубанский казацкий хор исполнял ее как старинную казацкую песню.

В сентябре 1989 года композиция снова прозвучала публично – ее исполнил Василий Жданкин на стадионе "Буковина" во время фестиваля "Червона рута" в Черновцах.

24 августа 1991 года, в день провозглашения независимости Украины, песню "Ще не вмерла Україна" исполнил перед зданием Верховной Рады тернопольский хор "Заграва".

5 декабря 1991 года произведение прозвучало на заседании Верховной Рады в исполнении Национального хора имени Веревки под руководством Анатолия Авдиевского. Заседание было посвящено итогам Всеукраинского референдума и президентских выборов.

Музыку гимна парламент утвердил в январе 1992 года, а официальный текст был закреплен законом только в марте 2003 года. Тогда же немного изменили первую строку: вместо варианта "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля..." закрепили форму "Ще не вмерла України і слава, і воля...".

В 2005 году Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную гимну и 140-летию его первого исполнения.

Особую популярность песня получила во время Оранжевой революции 2004 года, а также в период Революции Достоинства в 2013–2014 годах.

В 2022 году ко Дню независимости Украины был установлен мировой рекорд – самое массовое одновременное исполнение гимна в 50 странах мира.

Оригинальные рукописи текста и музыкальной партитуры украинского гимна сегодня хранятся во Львове – в Научной библиотеке имени Василия Стефаника.

