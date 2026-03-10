Извержение вулкана в Карпатах всколыхнуло всю Европу

В сердце Карпат находится спящий вулкан, который снова может проснуться.

Сегодня Карпатский регион кажется спокойным и живописным, однако его геологическое прошлое было куда более бурным. Горы, которые сейчас привлекают туристов, сформировались в результате мощных вулканических процессов. Как пишет promotions.hu, за последние 20 миллионов лет в этом районе происходили извержения, которые относятся к крупнейшим в Европе.

Одним из последних вулканов этой цепи стал Чомад, расположенный на территории современной Трансильвании. Его последнее извержение произошло примерно 30 тысяч лет назад. Сейчас в кратере вулкана находится озеро Святой Анны, но когда-то здесь происходили мощные взрывы, выбросы лавы и пепла.

Как сообщается, Чомад считается одним из самых молодых вулканов Карпатского бассейна. Геологи отмечают, что с научной точки зрения он не является полностью потухшим. Под вулканом до сих пор обнаружены магматические массы. Хотя в настоящее время они не способны вызвать извержение, теоретически вулкан может снова активизироваться в будущем.

Во время древних извержений в атмосферу поднимались огромные облака пепла и обломков горных пород. Сильные ветры разносили их на сотни и даже тысячи километров. Следы этих выбросов ученые находят в разных частях Европы, особенно в молодых осадочных породах Румынии. Это говорит о том, что подобные события могли оказывать влияние не только на ближайшие территории, но и на целые регионы континента.

Исследователи предполагают, что последнее извержение Чомада было взрывным. В воздух выбрасывались каменные фрагменты и пемза, которые могли падать на землю на расстоянии десятков километров. Небо затягивали облака пепла, а мощные взрывы сотрясали землю.

Для людей, живших в этих местах десятки тысяч лет назад, такое зрелище, вероятно, выглядело пугающим и непонятным проявлением силы природы. По мнению ученых, по масштабам эти события могли напоминать извержения известных вулканов, например Везувия в Италии.

Изучение вулканической истории Карпатского бассейна важно для современной науки. Оно помогает понять, как ведут себя долгое время "спящие" вулканы и какие признаки могут указывать на возможную активизацию в будущем.

Какой самый большой вулкан на Земле?

Ранее УНИАН рассказывал, что один из самых известных супервулканов - Йеллоустонский вулкан в США. Однако он не является самым большим в мире.

Крупнейший из известных вулканов на Земле находится не на суше, а на дне океана. Речь идет о массиве Таму, который расположен в Тихом океане к востоку от Японии.

Площадь этого гигантского подводного образования достигает около 310 тысяч квадратных километров. По своим масштабам Таму сопоставим с вулканом Олимп на Марсе - самым крупным вулканом во всей Солнечной системе.

По данным ученых, Таму сформировался более 145 миллионов лет назад. Однако извержения прекратились миллионы лет назад, и сегодня этот вулкан считается потухшим.

