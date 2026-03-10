Эсминец ВМС США 'испарил' рой беспилотников в море мощным лазерным лучом

Во время демонстрационных учений эсминец USS Preble успешно нейтрализовал несколько целей.

Эсминцу с управляемыми ракетами в море не нужна ракета, чтобы показать, что он готов. В ходе учений, проводимых ВМС США, яркий луч сошел с палубы эсминца USS Preble и удерживался на цели достаточно долго, чтобы нанести ущерб, а не просто продемонстрировать эффект. Само событие произошло в 2025 году, но публично стало известно лишь в начале 2026 года, после того как документальное оформление догнало видеозапись.

Значение этого времени заключается в обстановке. ВМС потратили годы на тестирование корабельных лазеров в контролируемых условиях, затем перешли к проверкам у причала, а после – к ограниченным испытаниям в море. На этот раз раскрытие информации указывает на нечто более близкое к передовому рабочему процессу, где собственные датчики и боевая система корабля являются частью цепи поражения, пишет The Daily Galaxy.

Корабль, оказавшийся в центре этого события – USS Preble, эсминец класса "Арли Бёрк" (Flight IIA), построенный на базе боевой системы "Иджис" (Aegis). Это важно, потому что "Иджис" уже является "мозгом" корабля для отслеживания воздушных угроз, назначения оружия и управления боевыми действиями. Лазер, подключенный к этой системе, – это не отдельное устройство на палубе; он должен функционировать как еще одна строка в меню оружия.

Бумажный след, который наконец назвал оружие

Публичный след ведет через Lockheed Martin, а не через пресс-конференцию ВМС. О применении было описано в финансовом отчете компании за 4-й квартал 2025 года, в котором событие было представлено как веха для программы, которую ВМС финансировали годами. Другими словами, информация стала публичной, потому что в квартальном отчете нужно было объяснить прогресс, а не потому, что служба хотела заголовков.

В этом отчете также содержалась самая четкая информация о том, что произошло. Цитата, приписываемая генеральному директору компании в отчете, гласит: "Система вооружения HELIOS успешно нейтрализовала четыре угрозы в виде дронов в ходе демонстрации по борьбе с БПЛА на море, проводимой ВМС США". Формулировка узкая, но она определяет тип цели, сценарий и количество.

Эти четыре цели являются первыми публично подтвержденными воздушными поражениями этим конкретным корабельным лазером во время демонстрации ВМС, согласно последующим сообщениям. Учения описываются как морские упражнения по борьбе с БПЛА, проводимые в открытых водах. Это также описывается как доказательство того, что система вышла за рамки лабораторных и причальных испытаний и перешла к реальному использованию на действующем боевом корабле.

Для чего HELIOS создан на эсминце

Сама система называется HELIOS – сокращение от High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance (Высокоэнергетический лазер с интегрированным оптическим ослепителем и системой наблюдения), также идентифицируемая как Mk 5 Mod 0 HELIOS. Она описывается как высокоэнергетическое лазерное оружие мощностью 60 кВт, разработанное Lockheed Martin для перехвата боевых дронов, быстроходных катеров и ракет. Эта метка "класса 60 кВт" важна, потому что она указывает на семейство уровней мощности, а не на один фиксированный показатель.

HELIOS разработан для выполнения двух разных задач, в зависимости от того, что нужно оператору в данный момент. Первая – это эффект "мягкого поражения", использующий подход оптического ослепителя для ухудшения работы или ослепления датчиков. Вторая – "жесткое поражение", при котором луч применяет тепло достаточно долго, чтобы повредить конструкцию, а не только оптику.

Конструкция опирается на модульность. Система использует конфигурацию с модульным питанием и оптоволокном, которую можно расширить для работы в диапазоне от 60 до 120 кВт. Она также перечисляет функции наблюдения на больших расстояниях, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), наряду с ролью оружия, поэтому название включает как "Наблюдение", так и "Лазер".

Почему интеграция с "Иджис" меняет характер учений

Часть, которая постоянно всплывает в описаниях HELIOS, – это интеграция. В отличие от навесных систем, которые стоят отдельно от основного контура управления огнем корабля, HELIOS разработан для того, чтобы находиться внутри существующей архитектуры боевой системы "Иджис". Это означает, что он может использовать радар корабля и вводные данные управления огнем для обнаружения и наведения, а не полагаться на отдельный комплект датчиков.

Этот подход часто противопоставляют ODIN, который был развернут на нескольких эсминцах, но описывается скорее как ослепитель, чем как оружие для физического уничтожения. HELIOS, напротив, представлен и как ослепитель, и как разрушитель, а также как датчик, способный генерировать точные данные для наведения. Это важно в сценарии защиты от дронов, где проблема отслеживания может быть такой же сложной, как и проблема стрельбы.

Интеграционный подход также опирается на логистику. Лазерный выстрел не требует от корабля загрузки новой ракеты, но требует энергии и охлаждения. Система полагается на питание корабля, что позволяет выполнять повторные боевые задачи без перезарядки, ограничиваясь лишь устойчивостью питания и охлаждением.

Ограничения, следующие за лучом

Энергия не бывает бесплатной, даже на эсминце. Особое напряжение возникает на эсминцах класса "Арли Берк" (Flight III), которым требуется больше электрической мощности для радара AN/SPY-6, что оставляет меньше возможностей для дополнительных систем.

У программы также длинный финансовый путь. В 2018 году ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на 150 миллионов долларов на разработку высокоэнергетического лазера для противодействия дронам, быстроходным катерам и противокорабельным ракетам, с одним модулем для наземных испытаний и одним для установки на эсминец Flight IIA. Первой объявленной установкой системы был USS Preble в 2019 году, что помогает понять, почему демонстрация в море в 2025 году выглядит как шаг в многолетней лестнице, а не как внезапный дебют.

Даже заявления о дальности преподносятся осторожно. Предполагаемые преимущества включают возможность совершать несколько выстрелов на дистанцию до 9,66 км, а лазеры более высокой мощности в диапазоне от 150 до 300 кВт тестируются против более крупных угроз, таких как противокорабельные крылатые ракеты.

