В Украину пришла настоящая весна: синоптики обещают до +17°

Только сегодня в нескольких областях будет несколько прохладнее.

В ближайшие дни погода в Украине будет теплой и спокойной. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"10-12 марта в Украине спокойную по-весеннему приятную погоду будет продолжать обусловливать область высокого давления, наша территория будет оставаться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидаем", - говорят синоптики.

Ветер будет умеренный, а небо ясным.

Видео дня

"Ночью рассчитываем на температуру от небольшого плюса до небольшого минуса, днем солнце щедро будет дарить тепло в +10°...+17°", - порадовали прогнозом в Укргидропрометцентре.

Только сегодня, 10 марта, на Черниговщине и Сумщине будет несколько прохладнее, +6°...+11°.

Погода в Украине - приближается похолодание

Ранее в комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что существенных изменений в погоде как минимум до 14 марта не прогнозируется.

Она отметила, что только 14 марта днем может стать немного прохладнее - примерно на 2-3 градуса. В то же время с воскресенья над Европой начнет формироваться зона пониженного атмосферного давления, поэтому уже на следующей неделе погода может измениться: увеличится облачность, а местами будут проходить атмосферные фронты. Прежде всего это коснется западных и юго-западных областей.

Из-за увеличения облачности на следующей неделе температура воздуха может несколько снизиться – на несколько градусов, поскольку небо уже не будет таким ясным, особенно в дневные часы.

Вас также могут заинтересовать новости: