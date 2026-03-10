'Что-то зашевелилось': итальянец получил живой 'сюрприз' в посылке из Китая

Мужчина случайно обнаружил опасное животное в коробке с шахматной доской.

Житель северной Италии пережил шок после того, как в посылке, заказанной на китайской интернет-платформе, нашел живого скорпиона. Инцидент произошел в городе Спрезиано в провинции Тревизо.

По данным издания RMF24, посылка из Китая путешествовала в Италию несколько недель. Внутри коробки мужчина ожидал найти только шахматную доску, однако после открытия заметил что-то движущееся.

"Сначала я не понял, что что-то не так. Я открыл коробку, проверил, в хорошем ли состоянии доска, и вдруг увидел, что что-то зашевелилось. Я сразу понял, что это такое. К счастью, скорпион меня не укусил", – рассказал покупатель.

Мужчина отметил, что пережил сильный стресс. По его словам, если бы он открыл коробку с другой стороны, то мог бы взять опасное животное прямо в руки.

Когда скорпион начал быстро передвигаться по комнате, владелец посылки взял первый попавшийся предмет, чтобы избавиться от опасного существа.

После инцидента мужчина подал жалобу в службу поддержки китайской торговой платформы. Он также рассматривает возможность официально сообщить о случае в полицию и органы здравоохранения.

Пока остается неизвестным, как именно скорпион попал в посылку и случались ли подобные случаи ранее.

Подобные инциденты

Как сообщал УНИАН, жительница Индии получила необычную доставку, а именно живую кобру, которая находилась в коробке вместе с контроллером Xbox, который она заказала в южном городе Бенгалуру.

Ядовитая змея была приклеена к упаковочной ленте доставки Amazon India, поэтому не смогла нанести ей вред.

