Спустя 17 лет в одной из стран Европы возобновили обязательную службу в армии, - СМИ

Одна из причин - ухудшение ситуации с безопасностью в Европе.

Спустя семнадцать лет в Хорватии снова стартовала обязательная военная служба. Загребское руководство обосновало восстановление воинской повинности войной России против Украины и ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.

В первом туре восемьсот молодых людей начинают двухмесячную службу, пишет Pénzcentrum. Около половины из восьмисот призванных человек вызвались на службу добровольно, а десять процентов участников – женщины.

Сообщается, что хотя военная служба снова является обязательной, затронутые молодые люди могли выбрать альтернативную гражданскую службу, сославшись на соображения совести. Однако этой возможностью воспользовались едва ли десять человек.

Согласно планам хорватского правительства, в будущем военную подготовку ежегодно будут получать четыре тысячи молодых людей. С этим шагом до десяти увеличилось число тех стран-членов НАТО, где в настоящее время действует воинская повинность. Помимо Хорватии, повестки молодым людям вручают в Греции, Турции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литве.

