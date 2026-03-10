'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро 10 марта

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 марта, подорожал на 15 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 50 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник вырос до 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос до 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта – 43,81 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 17 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 18 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,68 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

