Цены на российскую нефть для Китая пробили дно: при чем здесь Индия

Bloomberg отмечает, что еще в августе РФ продавала свою нефть Китаю дороже стоимости нефти эталонной марки Brent.

Цены на российскую нефть Urals для Китая упали до беспрецедентно низкого уровня из-за резкого снижения спроса на российское сырье со стороны другого крупного покупателя - Индии, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, на этой неделе РФ продает свою нефть Поднебесной со скидкой около 10 долларов к стоимости нефти марки Brent, то есть примерно за 55 долларов за баррель. Вероятно, эта цена включает стоимость транспортировки, поскольку в декабре средняя стоимость Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель.

"Для сравнения, в августе премия составляла около 1 доллара за баррель выше фьючерсов на нефть марки Brent", - отмечает издание. То есть в августе РФ продавала Китаю свою нефть даже дороже стоимости сырья сорта Brent.

Издание отмечает, что экспорт нефти из России недавно упал до самого низкого уровня с августа 2025 года. К тому же, по итогам декабря 2025 года, экспорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за последние три года.

Санкции США против РФ и обвал цен на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2025 года США объявили о введении санкций против российских "Лукойла" и "Роснефти".

Сразу после введения американских ограничений, главный покупатель российской нефти – Китай – частично приостановил ее импорт.

Другой топ-покупатель российского сырья – Индия – встала на путь отказа от российской нефти.

Из-за санкций и снижения спроса на свою нефть РФ была вынуждена существенно снизить ее стоимость. В частности, в декабре стоимость нефти марки Urals впервые за пять лет опустилась ниже 40 долларов за баррель.

