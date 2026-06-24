Поставки нефти из России достигли пикового уровня за весь год

Москва теряет возможность перерабатывать собственную нефть из-за украинских атак – и вскоре может лишиться и возможностей для экспорта в целом.

Россия экспортирует больше всего нефти за этот год со средним четырехнедельным объемом поставок сырой нефти в 3,89 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Экспорт российской нефти достиг максимума 2026 года, поскольку отказ от санкций в отношении Ирана угрожает продажам. Падение цен на нефть после временного мирного соглашения между США и Ираном подрывает сверхприбыли Москвы и создает ей дополнительную конкуренцию со стороны стран Ближнего Востока из-за открытия Ормузского пролива.

Рост потоков сырой нефти происходит на фоне того, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, тем самым вынуждая направлять на экспорт сырую нефть, которую невозможно переработать.

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Атаки Киева, включая удары по московскому заводу, создают масштабные перебои с поставками бензина и недавно были направлены на Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Уральском регионе, примерно в 2 000 километров от украинской границы.

Поставки нефти за неделю

Всего 38 танкеров погрузили 28,79 миллиона баррелей российской сырой нефти за неделю до 21 июня, как показывают данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Объем вырос по сравнению с 27,29 миллиона баррелей на 37 судах за предыдущую неделю.

В среднесуточном выражении поставки за неделю до 21 июня выросли до 4,11 миллиона баррелей в день с пересмотренных 3,9 миллиона на предыдущей неделе, что стало самым высоким показателем за 2026 год.

Объемы поставок с начала года в размере 3,52 миллиона баррелей в день превышают среднегодовые показатели за каждый год с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Доходы России сокращаются

Москва нашла готовый рынок для своей нефти, пока Ормузский пролив был закрыт, чему способствовала временная отмена США санкций на её поставки. Но последний период отмены санкций против России закончился 17 июня, и нефтеперерабатывающие компании могут обратиться к другим поставщикам, если отмена не будет продлена.

Неожиданная прибыль Кремля от войны на Ближнем Востоке уже сокращается: мировые цены на сырую нефть снизились примерно на 16% с начала июня, а цена на ключевые экспортные сорта России упала примерно на 20%. Возобновившаяся борьба за покупателей в Индии, втором по значимости рынке для Москвы после Китая, может заставить Кремль увеличить скидки на свою нефть, что ещё сильнее сократит его доходы от нефти.

В рамках мирного процесса Министерство финансов США отменило санкции на продажу тегеранской нефти до 21 августа – периода, который совпадает с переговорами о постоянном урегулировании. Иранские поставки, некоторые из которых являются хорошей заменой российской сырой нефти Urals, стремительно растут на рынке.

В результате количество российской сырой нефти на танкерах, следующих в Китай или Индию, продолжает резко снижаться в течение последних недель. Объем на судах, которые еще не имеют конечного пункта назначения, резко вырос.

Валовая стоимость нефтяного экспорта из Москвы снизилась до 1,72 миллиарда долларов в неделю за 28 дней до 21 июня с 2,02 миллиарда долларов за аналогичный четырехнедельный период до 14 июня.

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