Киев стремится компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные российскими атаками.

Киев ведет переговоры с Европейским Союзом о максимизации импорта электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Reuters.

Отмечается, что Украина стремится компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные российскими атаками. Как известно, российские ракетные и беспилотные атаки на энергетический сектор Украины усилились с марта, что привело к значительным убыткам и отключениям во многих регионах. Как уточнили в правительстве, атаки нанесли сектору ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов США, что привело к потере 8000 МВт-ч генерирующих мощностей энергетической системы. При этом сейчас Киев может импортировать из ЕС не более 1700 МВт-ч электроэнергии одновременно.

"Мы ведем переговоры. Наша задача - максимально увеличить эту цифру. Технически мы можем получить, импортировать более 2 тыс. МВт-ч, даже 2,4 тыс. МВт-ч. Я уверен, что решение будет принято", - сказал Галущенко. Видео дня

В то же время глава национального оператора энергосетей Украины "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что 1700 МВт-ч - это "пока потолок".

"Все будет зависеть от того, насколько быстро наши европейские коллеги - энергосистемные операторы соседних стран - смогут реализовать проекты по расширению пропускной способности своих сетей", - сказал Кудрицкий.

По его словам, европейским сетевым компаниям нужно время и деньги, чтобы укрепить некоторые свои подстанции, установить дополнительные трансформаторы или построить новые линии электропередачи.

"Мы считаем, что 3500-4000 МВт-ч пропускной способности межгосударственного интерконнектора - это то, что мы можем иметь в течение пяти лет", - отметил Кудрицкий.

СМИ напоминает, что из-за дефицита электроэнергии "Укрэнерго" было вынуждено вводить регулярные отключения промышленных потребителей и домохозяйств, а также поддерживать высокие тарифы на импорт.

Проблемы с электроэнергией в Украине

Повышение тарифа на электричество необходимо для покрытия стоимости его производства "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, наиболее вероятным сценарием при установлении новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

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