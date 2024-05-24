Для покрытия себестоимости производства электроэнергии государственными "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" надо повысить тариф на свет для населения. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он пояснил, что сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО).

"Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями ("НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" – ред.) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка", – сказал он.

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По его словам, наиболее вероятным сценарием при установлении новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

"Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", – отметил Галущенко.

Министр добавил, что сейчас правительство осуществляет расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансового сбалансирования энергорынка.

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая", – подчеркнул Галущенко.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.