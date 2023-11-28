Энергосистема Украины успешно синхронизировалась с европейской.

Операторы систем передачи стран континентальной Европы (ENTSO-E) объявили об успешном завершении синхронизации украинской и европейской энергосистем и существенном увеличении импортной мощности в Украину, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 28 ноября, региональная группа ENTSO-E "континентальная Европа" подтвердила полное выполнение НЭК "Укрэнерго" каталога мероприятий, что означает завершение проекта синхронизации между украинской энергосистемой и европейской континентальной сетью", – говорится в сообщении.

Кроме того, операторы континентальной Европы приняли решение об увеличении максимальных объемов импорта электроэнергии в Украину и Молдову до 1700 МВт.

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По данным Министерства энергетики увеличение пропускных возможностей для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт позволит усилить энергетическую безопасность Украины.

"Мы благодарим ENTSO-E за принятие этого решения. С приходом холодов враг усилил атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. В таких условиях наличие резервов и возможностей импортировать большие объемы электроэнергии из стран ЕС – это важный инструмент для поддержания энергосистемы и ее устойчивости", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Синхронизация с европейской сетью

Синхронизация с европейской энергосистемой произошла 16 марта 2022 года после трех недель автономной работы украинской энергосистемы. Украинская энергосистема объединилась с Европейской на 1,5 года раньше запланированного срока.

Европейский импорт электричества является важным инструментом балансировки энергосистемы Украины.

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