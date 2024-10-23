По ее словам, ОБСЕ, Совет безопасности ООН, МАГАТЭ требуют реформирования.

Соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная раскритиковала генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его поведение во время встречи с россиянами на оккупированной украинской ЗАЭС.

"МАГАТЭ должно поддерживать отношения. И Гросси как дипломат говорит, что "я должен поддерживать контакты со всеми сторонами". Он поддерживает, он встречался в этом году с Путиным, неоднократно с главой "Росатома" Лихачевым. О чем-то договариваются, потому что не всегда информация является открытой. Но зачем обниматься, целоваться с оккупантами, как во время последнего визита на ЗАЭС? Я считаю, можно поздороваться и все на этом, и даже руку не жать. Но, к сожалению, ситуация такая. И эти кадры и фото, когда он обнимается с оккупантами, это тоже легитимизация оккупации ЗАЭС", - возмутилась женщина в интервью "Украинскому радио"

Она добавила, что Гросси в августе посетил Курскую АЭС по приглашению россиян. После начала операции ВСУ на территории РФ противник провел информационно-психологическую кампанию, что якобы украинцы угрожают безопасности местной атомной электростанции.

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"И он уехал очень быстро. Сейчас тишина. Пожар в августе на градирне Запорожской АЭС - это тоже провокация России, чтобы показать, что якобы обстреляли украинцы, а мы, мол, обеспечим безопасность. Они даже какой-то орден выдумали или медаль - "защитнику ЗАЭС". Понимаете какой цинизм... Видите, что оказалось - международные организации, как ОБСЕ, Совет безопасности ООН, МАГАТЭ оказались беспомощны в ситуации полномасштабной войны, когда оккупируются ядерно-опасные объекты. Они повлиять ни на что не могут, они нуждаются в коренном реформировании, по моему мнению", - подытожила Кошарная.

Оккупация ЗАЭС

Недавно президент Владимир Зеленский оценил, возможно ли вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины военным путем.

"Относительно возвращения нашей станции, я считаю, что сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, иначе станция уже бы вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые, наверное, есть, они опасны. Мы считаем, что, все же, политически надо возвращать нашу станцию", - подчеркнул Зеленский.

По словам Гросси, нельзя перезапускать реакторы ЗАЭС во время войны, они должны оставаться в состоянии "холодной остановки", пока существуют угрозы для безопасности атомной станции.

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