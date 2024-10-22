Ранее стало известно о повреждении одной из воздушных линий, которые питают ЗАЭС.

Специалисты смогли восстановить работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС и объединенную энергетическую систему Украины. Об этом сообщают в Минэнерго.

"Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела, сейчас восстановлена", – говорится в заявлении министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По его словам, сейчас Запорожская атомная электростанция снова может получать электроэнергию по двум линиям питания. В то же время министр оценивает ситуацию на ЗАЭС как "угрожающую" из-за оккупации станции россиянами.

Видео дня

Напомним, вчера, 21 октября, из-за систематических обстрелов со стороны РФ Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Питание тогда происходило с помощью только одной линии электропередачи.

В случае полного отключения от внешнего питания на станции произошел бы блэкаут, который создал бы угрозу радиационной опасности.

По словам Германа Галущенко, безопасная эксплуатация ЗАЭС будет возможной только тогда, когда контроль над ней будет возвращен Украине.

Запорожская АЭС – что нужно знать

ЗАЭС находится неподалеку от города Энергодар Запорожской области. Она является крупнейшей в Европе и третьей в мире по совокупной мощности атомной электростанцией. Запорожская АЭС состоит из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый.

В марте 2022 года электростанцию захватили российские войска. В сентябре этого года Владимир Зеленский обозначил перспективы возвращения станции под контроль Украины.

Впрочем, еще раньше, в июне директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил УНИАН, что нет никаких технических мероприятий, которые бы подтверждали разговоры о деоккупации ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: