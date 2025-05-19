'Я не разделяю народы России и Украины': лидер группы 'Тень солнца' объяснил, почему Усик перестал выходить на ринг под 'Казаки'

Лидер группы "Тень солнца" Сергей Василюк рассказал, что боксер Александр Усик перестал выходить под его песню "Казаки" на ринг из-за позитивных слов про Россию.

Как рассказал Василюк на YouTube-канале "FM Галичина Музика", у них с Усиком не совпадали взгляды.

"Финальной точкой действительно стало то, что у нас очень сильно не совпадали взгляды на мир. Когда он произносил фразы вроде: "Я не разделяю наши народы" и тому подобное. То есть… ну, вы помните, что Усик говорил до полномасштабного вторжения", - отметил Сергей.

Видео дня

Журналист поинтересовался, принес ли Усик извинения, однако Василюк отметил, что дело совсем не в них. Хоть он не отрицает, что ему было бы приятно, если бы Александр проявил инициативу встретиться и они обсудили бы этот момент.

"У нас там были определённые недопонимания. Но было бы правильно — если он действительно изменил свои взгляды — чтобы, скажем так, мы бы просто встретились где-то между боевыми заданиями. Он же с начала тоже был в ТрО. Вот так бы просто посидели, попили чаю и отпустили прошлое. Не обязательно, чтобы он снова выходил под эту песню. Мы рады, что она ему понравилась и рады, что в своё время он сделал её гораздо более известной", – подытожил Василюк.

К слову, сейчас Усик выходит на ринг под песню Василия Жадана "Братья".

Вас также могут заинтересовать новости: