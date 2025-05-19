'Я не разделяю народы России и Украины': лидер группы 'Тень солнца' объяснил, почему Усик перестал выходить на ринг под 'Казаки'

У них разные взгляды на мир, говорит Василюк.

Лидер группы "Тень солнца" Сергей Василюк рассказал, что боксер Александр Усик перестал выходить под его песню "Казаки" на ринг из-за позитивных слов про Россию.

Как рассказал Василюк на YouTube-канале "FM Галичина Музика", у них с Усиком не совпадали взгляды.

"Финальной точкой действительно стало то, что у нас очень сильно не совпадали взгляды на мир. Когда он произносил фразы вроде: "Я не разделяю наши народы" и тому подобное. То есть… ну, вы помните, что Усик говорил до полномасштабного вторжения", - отметил Сергей.

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Журналист поинтересовался, принес ли Усик извинения, однако Василюк отметил, что дело совсем не в них. Хоть он не отрицает, что ему было бы приятно, если бы Александр проявил инициативу встретиться и они обсудили бы этот момент.

"У нас там были определённые недопонимания. Но было бы правильно — если он действительно изменил свои взгляды — чтобы, скажем так, мы бы просто встретились где-то между боевыми заданиями. Он же с начала тоже был в ТрО. Вот так бы просто посидели, попили чаю и отпустили прошлое. Не обязательно, чтобы он снова выходил под эту песню. Мы рады, что она ему понравилась и рады, что в своё время он сделал её гораздо более известной", – подытожил Василюк.

К слову, сейчас Усик выходит на ринг под песню Василия Жадана "Братья".

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