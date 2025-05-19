Синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра.

В Украине на сегодня, 19 мая, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы.

Также в юго-восточной части страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

19 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране ожидаются умеренные дожди. В южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Днем в юго-восточной части порывы будут до 15-20 м/с.

Температура на юге и востоке страны +15°...+20°, +12°...+17°, а на Закарпатье и Прикарпатье только +8°...+13°.

В Карпатах прогнозируется умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем составит 0°...+5°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +12°...+17°, а в самом Киеве днем будет около +15°.

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