В Торецке и в Часовом Яру россияне завязли, поэтому они пытаются обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию, говорит Грабский.

До административной границы Днепропетровской области от села Котляровка, где сейчас идут бои, осталось около двух с половиной километров. Если российские войска прорвутся сюда, это будет "исключительно политический шаг", считает военный аналитик Сергей Грабский. Об этом пишет Радио Свобода.

"Это исключительно политический шаг, политический жест, потому что с военной точки зрения о какой-то стратегии здесь речь не идет. Допустим, прорвутся они к границе области - дальше их встречает оборона по реке Солона, надо будет форсировать эту реку, какой бы малой она ни была. Пойдут они, например, до Новопавловки, и что дальше?" - рассуждает он.

По его словам, россияне преследуют исключительно политическую цель: прорваться, заявить, что они вышли на границы или перешли границы области, мол, начинают уже освобождение Днепропетровщины.

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Грабский пояснил, что основные усилия армия РФ сейчас сосредоточила на четырех участках фронта на Донбассе: район Новопавловки, Покровск-Мирноград, Торецк, Часов Яр. Предварительная цель оккупантов - полный контроль над трассой, которая проходит по линии Покровск-Мирноград-Константиновка-Часов Яр, подчеркнул он.

Также, по его словам, сейчас наблюдается довольно значительная интенсивность боевых действий: если в марте врагу удалось оккупировать 123 квадратных километра украинской территории, то в апреле уже 150 или даже 160 квадратных километров. Эксперт говорит, что не помнит, чтобы количество боевых столкновений в течение суток достигало цифры 270. По его мнению, "так называемое наступление уже продолжается".

Какую цель преследуют россияне на Донбассе, объяснил кксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Он указывает на обострение на Лиманском направлении, активизацию противника на Торецком направлении.

"Продвижение на этих двух участках фронта должны создать предпосылки для охвата с северного и южного флангов так называемого пояса крепостей. Это четыре украинских города: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка", - отметил Кевлюк.

Грабский же описал ситуацию с городами Торецк и Часов Яр, отметив, что битвы за эти города продолжаются уже соответственно 11 месяцев и более года. Он сообщил, что в течение весны российская армия не достигла здесь серьезных успехов, в городах и сейчас продолжаются уличные бои. По его словам, считается, что в условиях урбанистической застройки побеждает часто не качество, а количество, и именно это является основной силой россиян - количественные показатели, как они прорываются, как они могут лезть вперед.

"Но и в Торецке и в Часовом Яру россияне завязли. Именно поэтому они пытаются обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию, осознавая, какие тяжелые бои их ждут впереди. Они пытаются нас вытеснить, как это произошло в Авдеевке, когда они зажали нас с трех сторон и обрабатывали артиллерией, минометами, КАБами, заставляя нас отступать с этого участка фронта. Это так же, скажем, опция, которую они используют и используют, как они думают, очень удачно", - говорит эксперт.

Кевлюк рассказал, что задача по оккупации Донбасса возложена на группировку российских войск "Юг", которая действует в операционной зоне около 140 километров и состоит из 6 общевойсковых армий. Это около 130 тысяч личного состава, до 700 танков, 2400 боевых бронированных машин, 1500 орудий, минометов и РСЗО.

В то же время, по его мнению, нужных для большого наступления стратегических резервов у России пока нет, да и оперативные резервы крайне ограничены.

"Нет подвижных танковых механизированных соединений, которые бы стремительно продвинулись в глубину, достигнув по крайней мере оперативного результата. Поэтому мы будем видеть позиционные бои, мы будем видеть бесконечные атаки подразделений от группы пехоты из 2-3 бойцов до атак рот. Что-то больше противнику на сегодня не удается, такой возможности у него нет. Собственно говоря, Силы обороны таких возможностей противнику и не дают", - резюмировал Кевлюк.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, ситуация на фронте является крайне сложной, но в то же время стабильной. По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, российская армия забуксовала, а Украина уже прошла самый сложный период, когда России удавалось атаковать по всему фронту. По его словам, россияне сейчас очень истощены, "фактически сточились о нашу линию обороны".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже начала наступление на Сумщине. Он отметил, что всего на северном пограничье с Украиной было сосредоточено 67 тысяч российских солдат, а Сумское направление стало главным для оккупантов.

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