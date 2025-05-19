Начало новой рабочей недели в Киеве будет прохладным, но температура продолжит постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня утром столбики термометров в Киеве покажут +9°, а во второй половине дня воздух максимально прогреется до +14°...+16°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем дождь с грозой.
Ощущение прохлады усилит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 19 мая
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°, ливень.
В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +5°, днем +11°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +11°, дождь.
В Тернополе 19 мая ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, ливень.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, ливень.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.
В Виннице сегодня будет +6°...+16°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+17°, ливень.
В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +17°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +10°...+19°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.