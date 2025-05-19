В столице 19 мая воздух прогреется до +16°.

Начало новой рабочей недели в Киеве будет прохладным, но температура продолжит постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня утром столбики термометров в Киеве покажут +9°, а во второй половине дня воздух максимально прогреется до +14°...+16°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем дождь с грозой.

Ощущение прохлады усилит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°, ливень.

В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +5°, днем +11°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 19 мая ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, ливень.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Виннице сегодня будет +6°...+16°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+17°, ливень.

В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +10°...+19°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.

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