Давление в шинах летом должно быть в таком диапазоне: ни в коем случае не ниже

Владельцам автомобилей нужно знать, какое давление в шинах нормальное.

Во время пользования автомобилем водителям необходимо постоянно следить за его техническим состоянием, в том числе исправностью механизмов, уровнем топлива, состоянием резины и тому подобное. Среди этого многие упускают из виду очень важный момент. О том, сколько должно быть давление в шинах, расскажем в материале.

Как проверить давление в шинах - единственный способ

Четко определить "на глаз", какой уровень давления в колесах автомобиля, просто невозможно. Для этого существует соответствующий прибор, который называется манометром. Он должен быть в наличии у каждого водителя и достаточно прост в использовании. Его нужно присоединить к вентилю шины, плотно прижать и посмотреть на показатели датчика. Важно это проделывать на "холодных" колесах, когда машина не ездила минимум 5 часов.

На что влияет давление в шинах - важно знать

Уровень давления влияет на маневренность машины и на темпы расхода топлива. От него же зависит износостойкость протекторов и скорость торможения автомобиля, что критически важно в потенциально аварийных ситуациях. Нормальное давление в шинах может спасти жизнь и здоровье людей на дороге.

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Какое давление должно быть в шинах - на заметку всем водителям

Уровень давления в шинах зависит от сезона, соответственно в зимний и летний периоды его значение различается. Также летом из-за жары асфальтное покрытие становится мягче, а это влияет на сцепление автомобиля с дорогой.

Важно отметить, что нет четкого значения, какое должно быть давление в шинах. По мнению экспертов, самый оптимальный диапазон - от 1,85 до 2,8 атмосфер. При этом нужный уровень напрямую зависит от радиуса дисков и установленных шин. Приведем таблицу значений в килограмм-силе на квадратные сантиметры.

Также влияние имеет модель автомобиля, его габариты и вес: необходимые параметры производители обычно указывают внутри на водительской двери или же на обратной стороне крышки бензобака.

Известно, что жара сильно влияет на давления в колесах: каждый плюсовой десяток градусов добавляет по 0,1 бар. Соответственно, из-за длительной жары уровень давления в шинах становиться выше нормы. Это приводит к более быстрому износу протекторов, а также значительно увеличивает риск повреждения покрышки при попадании колеса в ямы.

Учитывайте, что низкое давление в шинах тоже не будет полезным: возрастает расход топлива, а обод может начать "жевать" резину, что достаточно быстро приведет ее негодное состояние.

Дабы избежать всех этих неприятных последствий, регулярно проверяйте давление в колесах, особенно в периоды резких погодных изменений.

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