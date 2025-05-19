Ключевой прорыв в переговорах произошел в ночь на понедельник.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом торговом соглашении.

Как пишет Sky News, источник в правительстве Великобритании назвал его "в целом хорошим соглашением для всех".

"Это первые переговоры с момента подписания первоначального соглашения о выходе из ЕС, достигнутого Борисом Джонсоном в январе 2020 года, когда Великобритания покинула Евросоюз", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, переговоры шли "до последнего момента", причем ключевой прорыв был достигнут около 22:30 в воскресенье, 18 мая, когда одной из главных проблем снова оказались права на рыболовство, которые оставались камнем преткновения для переговорщиков.

Британское правительство установило последний срок на 10:00 понедельника, 19 мая. Причем министр бизнеса Джонатан Рейнольдс сообщил, что детали соглашения все еще обсуждаются лишь за три часа до этого срока.

Ожидается, что лидеры ЕС проведут официальную встречу в Ланкастер-хаусе, а пресс-конференция по поводу заключения соглашения состоится позже.

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В апреле стало известно, что Великобритания и Евросоюз надеются подписать новое оборонное соглашение на саммите в Лондоне, который запланирован на 19 мая. По данным Politico, ожидается, что стороны воспользуются встречей для достижения "общего понимания" того, какие вопросы будут решаться в рамках более широкой перезагрузки Brexit премьер-министром Киром Стармером.

Также говорилось, что Лондон и Брюссель готовят отдельную совместную декларацию по "глобальным вопросам", где могут быть общие позиции, касающиеся таких сфер, как война в Украине или мировая торговая система.

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