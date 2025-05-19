Наемник из Сенегала рассказал, почему плакал, когда попал в плен ВСУ

Бойцы штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала. Наемник долго плакал, а потом объяснил свою реакцию, сообщает Telegraf UA.
Наемник объяснил, что два года учился в России, но хотел попасть в Европу. Для этого были нужны деньги, которые мужчина решил заработать на войне. Попав в зону боевых действий, шокированный сенегалец решил сдаться в плен.
На ломаном русском наемник рассказал, что заметил дрон и начал искать украинских военных, чтобы сдаться в плен.
"Если ты украинец, извини. Не стреляй. Я хочу за границу", - заявил наемник.
Украинские воины успокоили пленного и оказали ему медицинскую помощь. Во время допроса наемник удивил признанием.
"Я понимаю, Россия вас убивает. Россия - это плохо. Я хочу домой", - заявил оккупант.
Как сенегалец попал в плен
Как сообщал УНИАН, бойцы 49 отдельной штурмовой бригады "Карпатская Сечь" возле Торецка взяли в плен гражданина Сенегала, который приехал воевать за Россию.
В бригаде сообщили, что при осмотре пленного была найдена карта российского банка. Также он имел незначительные ранения левой ноги, поэтому ему оказали помощь.