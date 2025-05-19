Наемник из Сенегала рассказал, почему плакал, когда попал в плен ВСУ

Оккупант уверяет, что просто хотел заработать денег для эмиграции в страны Европы.

Бойцы штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала. Наемник долго плакал, а потом объяснил свою реакцию, сообщает Telegraf UA.

Наемник объяснил, что два года учился в России, но хотел попасть в Европу. Для этого были нужны деньги, которые мужчина решил заработать на войне. Попав в зону боевых действий, шокированный сенегалец решил сдаться в плен.

На ломаном русском наемник рассказал, что заметил дрон и начал искать украинских военных, чтобы сдаться в плен.

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"Если ты украинец, извини. Не стреляй. Я хочу за границу", - заявил наемник.

Украинские воины успокоили пленного и оказали ему медицинскую помощь. Во время допроса наемник удивил признанием.

"Я понимаю, Россия вас убивает. Россия - это плохо. Я хочу домой", - заявил оккупант.

Как сенегалец попал в плен

Как сообщал УНИАН, бойцы 49 отдельной штурмовой бригады "Карпатская Сечь" возле Торецка взяли в плен гражданина Сенегала, который приехал воевать за Россию.

В бригаде сообщили, что при осмотре пленного была найдена карта российского банка. Также он имел незначительные ранения левой ноги, поэтому ему оказали помощь.

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