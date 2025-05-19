Все-таки, Путин ищет "запасной аэродром" в этой войне.

Российский диктатор Владимир Путин осознает, что прекратить боевые действия в Украине или выйти из нее - это значит обречь свой режим на поражение. В то же время, если бы россияне были уверены в своей победе, они бы никогда не шли ни на какие переговоры. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Говорить об их слабости, тогда мы бы выбили их с нашей территории. Говорить об их силе, тогда они бы нас оккупировали. Мы можем говорить, что Россия воюет массой. И эта массовость дает им возможность, собственно, удерживать ситуацию на линии фронта такой, как есть. Это для россиян неплохо, но и не положительно, однозначно, потому что для Путина - важен сам процесс войны. Это мы тоже должны осознавать", - сказал он.

По словам Тимочко, лидер Кремля осознает, что прекратить боевые действия в Украине или выйти из Украины - это обречь свой режим не просто на поражение в войне, а - на поражение в головах россиян в самой РФ.

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В то же время, он пояснил, что если бы россияне были уверены в своей победе и готовы были воевать, они бы никогда не шли ни на какие переговоры.

"Все-таки, Путин ищет "запасной аэродром", так сказать, в этой войне. Я думаю, они прекрасно понимают свое положение дел, и чем больше бравад, тем больше за ними на самом деле ничего не стоит", - добавил он.

Планы Путина в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона. Это означает, что Путин вряд ли предложит Дональду Трампу какие-то значимые уступки во время телефонного разговора двух лидеров, и европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться добиться урегулирования независимо от этого, пишет издание.

Bloomberg отметило, что растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигли кульминации, и чиновники в Европе не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию или просто "перейдет к следующему вызову, если они потерпят неудачу".

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