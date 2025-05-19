На понедельник, 19 мая, в Днепре объявили штормовое предупреждение. Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о сильном ветре.
"19 мая днем в г. Днепр ожидаются порывы ветра юго-западного направления 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.
Из-за непогоды на Днепропетровщине введен І уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре
19 мая на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура по области днем +16°...+21°, а в самом Днепре столбики термометров покажут +17°...+19°.
Потепление в Украине
Уже на этой неделе в Украине ожидается долгожданное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура, по ее данным, повысится с 21 мая. Однако есть нюанс: в течение 23-24 мая на западе страны ожидается кратковременное похолодание.
Осадки, по ее данным, продолжатся, а уже со следующего понедельника, 26 мая, ожидается жаркая погода.