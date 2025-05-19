предупреждение действует и для Днепропетровской области.

На понедельник, 19 мая, в Днепре объявили штормовое предупреждение. Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о сильном ветре.

"19 мая днем в г. Днепр ожидаются порывы ветра юго-западного направления 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

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Из-за непогоды на Днепропетровщине введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре

19 мая на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области днем +16°...+21°, а в самом Днепре столбики термометров покажут +17°...+19°.

Уже на этой неделе в Украине ожидается долгожданное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура, по ее данным, повысится с 21 мая. Однако есть нюанс: в течение 23-24 мая на западе страны ожидается кратковременное похолодание.

Осадки, по ее данным, продолжатся, а уже со следующего понедельника, 26 мая, ожидается жаркая погода.

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