Фон дер Ляйен: Эта неделя будет решающей для прекращения войны в Украине

Глава Еврокомиссии отметила, что важно продвигать ситуацию по мирным инициативам вперед.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эта неделя будет решающей в создании условий для прекращения войны РФ против Украины.

Об этом фон дер Ляйен заявила в воскресенье на трехсторонней встрече в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и вице-президентом США Джей Ди Венсом, информирует пресс-служба ЕК.

"Нас объединяет то, что мы стремимся к справедливому и прочному миру. Я знаю, насколько вы вовлечены в прекращение этой войны, и я благодарю вас за это", - сказала фон дер Ляйен, обращаясь к Вэнсу.

Видео дня

"Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали ситуацию вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом отношении", - подчеркнула она.

Мирные переговоры

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу предстоящего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

Вас также могут заинтересовать новости: