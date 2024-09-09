Гендиректор МАГАТЭ рассказал про постоянные обстрелы и атаки беспилотников, которые увеличивают риск возникновения катастрофы.

Нельзя перезапускать реакторы ЗАЭС во время войны, они должны оставаться в состоянии "холодной остановки", пока существуют угрозы для безопасности атомной станции, как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что ситуация на месте остается нестабильной.

"Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, увеличивают риск ядерной аварии", — рассказал Гросси, передает "Укринформ".

Гендиректор МАГАТЭ вспомнил о пожаре, который вспыхнул 11 августа в одной из градирен. И заявил, что эту конструкцию, возможно, придется даже уничтожить из-за полученных повреждений.

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"В настоящее время градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодного остановa. В соответствии с рекомендациями Агентства, ясно, что ни один реактор не будет перезапущен, пока конфликт продолжает угрожать ядерной и физической безопасности станции", — заявил Гросси.

Отдельно он добавил, что теперь агенство занимает более активную позицию, касаемо мониторинга ситуации на ЗАЭС и в энергосистеме Украины, которые особенно важны для безопасности атомных станций нашей страны.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Украине зимой отключения электроэнергии могут увеличиться. Министр энергетики ответил, будут ли украинцы сидеть по 20 часов без света.

Кроме того, УНИАН сообщал, что украинцы, по данным Bloomberg, в обесточенных городах теряют доверие к украинским властям.

"Проблемы с электроснабжением сделали чрезвычайно сложной задачей добраться до тринадцатого этажа. Проблема даже заварить чай, ведь все работает на электричестве", - заявил один из украинских пенсионеров.

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