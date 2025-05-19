Ставки подскочат до уровней, установленных 2 апреля, если страны не пойдут на переговоры.

США пригрозили максимальными пошлинами в отношении стран, которые заняли более агрессивную позицию в торговых переговорах. "Провинившиеся" государства получат соответствующе письма.

Издание Financial Times пишет, что министр финансов США Скотт Бессент 18 мая заявил, что пошлины вернутся к уровням, которые президент Дональд Трамп объявил 2 апреля. Страны получат письма от Бессента с указанием максимальных ставок, если "они не будут вести переговоры добросовестно".

Некоторые страны были на уровне 10%, некоторые - значительно выше. Если вы не хотите вести переговоры, тогда они вернутся к уровню 2 апреля.

Более жесткая линия показывает, насколько чреватыми стали переговоры по пошлинам, и контрастирует с недавними заявлениями Трампа о том, что страны спешат договориться с Вашингтоном.

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2 апреля Трамп заявил, что пошлины в размере 10% будут применяться почти ко всему импорту, но он также объявил о введении масштабных "ответных" пошлин в качестве возмездия за торговые барьеры в отношении США.

Экспортные центры Юго-Восточной Азии пострадали от высоких пошлин 2 апреля, когда Трамп заявил, что США освободятся от ига несправедливых торговых ограничений. Камбоджа получила "ответную" ставку в 49%, за ней следуют Лаос с 48% и Вьетнам с 46%.

Мексика и Канада, которые часто спорят с Трампом по вопросам торговли, уклонились от взаимных пошлин. Тарифы в размере 25% на товары, которые не соответствуют условиям торговой сделки с США, заключенной в 2020 году, не изменились.

Великобритания стала первой страной, заключившей сделку с Трампом, добившись снижения пошлин на экспорт авто и стали, но не сумев отменить единый 10%-ый сбор, который применяется к большинству товаров.

Пошлины Трампа в отношении Китая - последние новости

Президент США развязал мировую торговую войну, применив пошлины в отношении товаров со всех стран, торгующих со Штатами. Европейский союз одобрил введение пошлин на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые наложил президент США Дональд Трамп на экспорт стали и алюминия из ЕС.

При этом пошлины США на китайские товары достигли 145%. Однако страны подписали соглашение о снижении пошлин на товары друг друга как минимум на 90 дней, при этом дополнительные пошлины, введенные США в отношении Китая в этом году, снизятся до 30%, а Китаем - до 10%.

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