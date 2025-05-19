По мнению Тимочко, РФ может применить "Ярс" как средство запугивания или как средство причинения массовых смертей среди гражданских.

Россия может использовать межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс" только как средство запугивания и массового поражения.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Орешник" - это одна из ветвей развития этих "Ярс". Межконтинентальные баллистические ракеты в основном являются такими (и что закладывалось в основу их производства), несущими ядерный боезаряд. Тогда действительно эта ракета несет угрозу, тогда действительно эта ракета является очень опасной. В противном случае, это просто большой носитель какого-то заряда, который может нанести серьезные проблемы. Но, учитывая, что их стоимость 50-100 млн долл. На эту сумму противник может эффективнее использовать, например, десять "Калибров", себестоимость которого в пределах 7-11 млн, в зависимости от номенклатуры снаряжения и компонентов", - сказал он.

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Тимочко также пояснил, что ракеты, которые несут ядерный заряд, не отличаются точностью, поэтому они могут лететь с достаточно большим отклонением, потому что для ядерного оружия, радиус поражения которого несколько километров, 500 метров не имеют существенного значения.

"Как средство запугивания или как средство причинения массовых смертей, это россияне могут применять его. Но это больше с целью запугивания и против гражданского населения, при условии, что она не будет нести ядерный боезаряд. Но ядерный заряд - это уже ядерное оружие, это уже абсолютный другой уровень войны, совершенно другой уровень реакций, это гораздо больше разрушений. Однако позволить себе начать ядерную войну Путин, который всю жизнь обогащался, как и его окружение, они не решатся, потому что это уже точно дорога в один конец. А вот как средство запугивания или какого-то геноцидного удара они могут ее применить. В любом случае, сообщения будут, и при малейшей возможности нужно всегда идти в укрытие", - пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Запуск ракеты "Ярс" - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера украинская разведка предупредила о намерении России осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

Военно-аналитический портал Defense Express написал, что хотя такие пуски происходили и в прошлом, на этот раз россияне выбрали очень странное место для запуска. Анализируя сообщения украинской разведки, эксперты обратили внимание, что запускать ракету планируют с места недалеко от населенного пункта Свободный в Свердловской области в 1600-1700 км от границ Украины.

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