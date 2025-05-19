Рак дал метастазы в кости Байдена: Трамп отреагировал

Президент США публично выразил поддержку Байдену и его семье на фоне новостей о его диагнозе.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новости о диагнозе бывшего президента Джо Байдену. Американский лидер пожелал 46-му президенту быстрого и успешного выздоровления.

"Мелания и я с грустью узнали о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и ее семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", - написал Трамп на Truth Social.

Как пишет CNN, это короткое заявление является проявлением сочувствия к Байдену, которого Трамп продолжает критиковать, даже после того, как тот выбыл из гонки против него в 2024 году.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявили представители Байдена.

По данным CNN, Байдену поставили диагноз рак простаты, который характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (5-й класс) с метастазами в кости.

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