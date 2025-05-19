Рой ударных дронов, которые Россия запустила по Украине перед звонком, имел целью проверить поведение Трампа.

Накануне телефонного разговора с Дональдом Трампом, правитель России Владимир Путин испытал решимость США по установлению мира в Украине, устроив самый массированный налет дронов с начала полномасштабного вторжения, пишет The Times.

"Путин испытал решимость президента Трампа прекратить войну в Украине накануне переговоров между ними, поскольку Кремль запустил самую большую волну ударных дронов с начала конфликта", - пишет издание.

Ожидается, что в понедельник Трамп потребует прекращения огня и предупредит о возможных последствиях затягивания мира. На фоне напряжения с Кремлем, он также проведет разговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

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Отмечается, что Трамп будет настаивать на прекращении боевых действий, предупреждая, что Вашингтон не потерпит дальнейшего балансирования сил со стороны России.

Параллельно европейские лидеры, включая Макрона, давят на Путина. Французский лидер заявил, что Путин должен показать стремление к миру, согласившись на 30-дневное безусловное прекращение огня.

Несмотря на это, Кремль демонстрирует готовность к продолжению боевых действий.

"У нас достаточно сил и ресурсов, чтобы довести то, что было начато в 2022 году, до логического завершения, с результатом, необходимым для России", - заявил Путин.

По данным украинских Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 273 дрона за сутки. В Киевской области погибла 28-летняя женщина.

"Это был самый большой отдельный шквал дронов с момента вторжения России в феврале 2022 года", - констатировали в Воздушных силах.

Американские дипломаты, включая Стива Уиткоффа, выразили уверенность в действенности подхода Трампа:

"Президент полон решимости что-то здесь сделать... Если он не может этого сделать, то никто не сможет".

Дополнительное напряжение внес спор между Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони. Она не посетила мирные переговоры, созванные Макроном, и обвинила его в расколе западного единства.

"В такое деликатное время важно отложить любые личные разногласия, которые могут подорвать это единство", - заявила Мелони.

Макрон ответил жестко:

"Мы говорили не об отправке войск, а о прекращении огня в Украине. Давайте избегать распространения ложной информации: с российской стороны ее уже достаточно".

Разговор Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу предстоящего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

Зато в ночь на 18 мая Россия осуществила одну из крупнейших с начала полномасштабного вторжения атак беспилотниками, запустив 273 дронов.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области погибла по меньшей мере одна женщина, еще несколько человек получили ранения. Также были повреждены жилые дома и инфраструктура.

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