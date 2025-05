Некоторая рыба, даже по самой низкой цене, не стоит своих денег.

По сравнению с курицей или говядиной, морепродукты могут показаться дорогим продуктом, поэтому, увидев цену ниже обычной, можно поддаться искушению купить товар. Однако есть некоторые дешевые продукты из рыбы и морепродуктов, которых следует всегда избегать.

Издание The Take Out выяснило у шеф-поваров, какую дешевую рыбу не стоит покупать ни в коем случае.

Тунец

По словам шеф-повара Хосе Молина, тунец может быть "сложным" из-за процессов замораживания и размораживания, необходимых для правильного приготовления, и он сравнивает его с лобстером по сложности приготовления дома.

Шеф-повар ресторана Matsu Уильям Эйк утверждает, что если рецепт предусматривает запекание или обжаривание, не стоит тратить деньги на свежего тунца.

Кроме того, тунец считается грязной рыбой из-за высокого уровня содержания ртути. Чем старше рыба, тем больше туша и выше концентрация этого тяжелого металла.

Тилапия

Шеф-повар Уильям Эйк говорит, что он бы избегал тилапии в 10 случаях из 10:

Обычно она выращивается в очень плохих условиях, за ней не ухаживают, и в целом это просто низкокачественная рыба, которая не стоит своей цены, какой бы дешевой она ни была.

Тилапию также называют мусорной рыбой из-за плохих методов выращивания на фермах в Азии, в том числе, Китае, или Латинской Америке. Появились сообщения о том, что рыба на этих фермах питается отходами жизнедеятельности животных, подвергается воздействию запрещенных химикатов, содержит запрещенные антибиотики и противомикробные препараты.

Рыба-монах

Рыбу-монаха иногда называют "лобстером бедняка" из-за предполагаемого схожего вкуса и текстуры хвоста - единственной части рыбы, которая съедобна и продается. Рыбу-монаха также называют "морской телятиной".

По мнению шеф-повара Лорана Туронделя из LT Steak & Seafood, несмотря на универсальность и доступность, рыба-монах все же может не стоить своих денег:

Оно того не стоит. Если я трачу деньги на морепродукты, я хочу получить что-то, что кажется мне хорошим, а рыба-монстр меня не устраивает.

Сом

В соме мало ртути, а также много постного белка, жирных кислот омега-3 и омега-6 и витамина B12, но стоит дважды подумать о покупке этой рыбы. Она может быть напичкана небезопасным количеством антибиотиков и запрещенных химикатов, особенно если рыба выращена в Китае или Вьетнаме.

Апельсиновый большеголов

Около 80% этой рыбы в мире добывается в Новой Зеландии, где находится первый в мире устойчивый промысел апельсинового большеголова, сертифицированный Морским попечительским советом.

Эта рыба может быть довольно старой, ведь она может жить до 150 лет. Чем старше рыба, тем больше в ней ртути.

Фонд защиты окружающей среды рекомендует есть эту рыбу не чаще двух раз в месяц, если вы женщина, и одного раза в месяц, если вы мужчина, из-за высокого содержания ртути. Организация также имеет серьезные экологические опасения относительно методов разведения и вылова этой рыбы, потому что ее ловят донным траловым методом, который наносит ущерб океанскому дну и приводит к излишнему вылову.

Камбала

Рыба богата постным белком, омега-3 жирными кислотами, витамином D, селеном и витамином B-12. Единственная проблема, связанная с камбалой, - это донный траловый промысел.

"Она напоминает мне низкокачественную версию дуврской подошвы. В ней нет того чистого, нежного вкуса. Если уж я выбираю белую рыбу, то лучше потратить немного больше на то, что действительно вкусно", - отметил шеф-повар Лоран Турондель из LT Steak & Seafood.

Рыба, которая не соответствует требованиям суши

Шеф-повар Лоран Турондель советует всегда платить за рыбу класса "суши". Хотя вы можете рассматривать более дешевые варианты, но не стоит этого делать, поскольку данное решение связано с высоким риском пищевого отравления и заражением паразитами.

Фермерская рыба

По словам Чика Эванса из Maxie's Supper Club & Oyster Bar, цена на фермерскую рыбу обычно ниже, и она более доступна, чем дикие сорта. Однако такая рыба может содержать определенные промышленные химикаты, призванные изменить внешний вид рыбы и/или антибиотики, которые необходимы рыбе, чтобы оставаться здоровой в плохих условиях выращивания.

Фермерская рыба также содержит меньшее количество полезных питательных веществ, как омега-3 жирные кислоты, по сравнению с дикой рыбой. Кроме того, она создает опасность для окружающей среды, включая болезни, паразитов и концентрированные рыбные отходы.

Замороженная рыба

"Замораживание убивает свежесть и лишает рыбу вкуса. Если вы хотите получить отличные на вкус морепродукты, всегда лучше использовать свежие", - советует шеф-повар Лоран Турондель.

Чик Эванс советует всегда покупать рыбу либо в день, когда вы планируете ее готовить, либо, в крайнем случае, за день до этого.

