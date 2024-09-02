Только политических шагов недостаточно, иначе станция уже вернулась бы под контроль Украины

Президент Владимир Зеленский оценил, возможно ли вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины военным путем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Запорожье во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Относительно возвращения нашей станции, я считаю, что сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, иначе станция уже бы вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые, наверное, есть, они опасны. Мы считаем, что, все же, политически надо возвращать нашу станцию", – подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, по крайней мере, Украина говорит об этом на всех площадках.

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"Что касается, кто этим занимается? Занимается генеральный директор МАГАТЭ Гросси. Последние детали я не могу вам сказать, потому что он, мне кажется, в течение недели должен быть на Запорожской станции, должен быть в Энергодаре. Должен после этого приехать в Киев и у меня будет с ним встреча. Постоянно работаем над тем, чтобы там была ротация команд МАГАТЭ. Это говорит о том, что все же, это более безопасно. Это говорит о том, что там российские боевики контролируют это. Но, тем не менее, когда есть представители МАГАТЭ – все же, это более безопасно. По крайней мере мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности там, все же, за МАГАТЭ сегодня", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что ему известно о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Запорожская атомная электростанция находится под контролем оккупантов. Враг разместил там военную технику и постоянно осуществляет провокации.

22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Из-за этого оккупированная ЗАЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Впоследствии ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС.

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