Президент Владимир Зеленский оценил, возможно ли вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины военным путем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Запорожье во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
"Относительно возвращения нашей станции, я считаю, что сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, иначе станция уже бы вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые, наверное, есть, они опасны. Мы считаем, что, все же, политически надо возвращать нашу станцию", – подчеркнул Зеленский.
Как сказал президент, по крайней мере, Украина говорит об этом на всех площадках.
"Что касается, кто этим занимается? Занимается генеральный директор МАГАТЭ Гросси. Последние детали я не могу вам сказать, потому что он, мне кажется, в течение недели должен быть на Запорожской станции, должен быть в Энергодаре. Должен после этого приехать в Киев и у меня будет с ним встреча. Постоянно работаем над тем, чтобы там была ротация команд МАГАТЭ. Это говорит о том, что все же, это более безопасно. Это говорит о том, что там российские боевики контролируют это. Но, тем не менее, когда есть представители МАГАТЭ – все же, это более безопасно. По крайней мере мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности там, все же, за МАГАТЭ сегодня", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что ему известно о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности.
Ситуация на Запорожской АЭС
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Запорожская атомная электростанция находится под контролем оккупантов. Враг разместил там военную технику и постоянно осуществляет провокации.
22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Из-за этого оккупированная ЗАЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Впоследствии ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС.