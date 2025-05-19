Трамп, похоже, не понимает, что Путин не готов прекратить военные действия, отмечает аналитик.

Российский лидер Владимир Путин затягивает переговоры по войне в Украине, рассчитывая на то, что президент США Дональд Трамп в конце концов самоустранится от участия в прекращении конфликта и откажется от поддержки Украины. Об этом пишет Эми Найт в статье для The Wall Street Journal.

Как напоминает Найт, после всех спекуляций о том, как Путин отреагирует на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для мирных переговоров в Стамбуле, неудивительно, что Путин отказался, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.

"Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку — и показался бы слабым — если бы встретился с Зеленским. Что еще важнее, встреча между ними, на которой Трамп также предложил ему присутствовать, не принесла бы многого. Путин наслаждается ролью лидера военного времени и полон решимости продолжать конфликт до тех пор, пока Украина не будет вынуждена стать "дружественным" соседом", - пишет она.

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Как утверждает Найт, главная проблема в позиции США состоит в том, что Трамп, похоже, не понимает, что Путин не готов прекратить военные действия, поскольку наслаждается этим конфликтом.

Путин стремится к тому, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, и российские войска получили возможность выйти за рамки своего медленного наступления и захватить больше украинской территории, считает она.

"С этой целью Путин продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конечном итоге откажется от мирного урегулирования и вообще уйдет от конфликта".

Трамп должен ясно дать понять Путину, что если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США продолжат оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, подчеркивает Найт.

Война в Украине - новости

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует. Это означает, что Путин вряд ли предложит Дональду Трампу какие-либо значимые уступки во время телефонного разговора двух лидеров

Как отмечает издание, усилия США по навязыванию прекращения огня, похоже, достигли кульминации, и чиновники в Европе не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию или просто "перейдет к следующему вызову, если потерпит неудачу".

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