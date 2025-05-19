РЛС "Нева" оккупанты использовали для мониторинга воздушной и надводной обстановки.

Служба безопасности Украины уничтожила вражескую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах в Черном море с помощью надводных и воздушных дронов.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, Служба продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации для очистки акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.

"В частности, на днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах", - рассказали в Службе.

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Так, сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате этой атаки была уничтожена РЛС "Нева", которую враг использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что никакому российскому хламу не место в Черном море", - подчеркнули в СБУ.

Дроны в войне с Россией

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады отметил, что война дронов без людей невозможна, на поле боя и те, и те будут иметь все больший вес.

Он также отметил, что на дроны пытаются перекладывать вопросы логистики, за счет чего можно снизить потери среди личного состава.

Ранее Команда Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые представила новейшие морские дроны, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты.Речь идет о знаменитой "киллерке" кораблей Черноморского флота России Magura V5; мультифункциональной платформе Magura V6P; дроне-ракетоносителе Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет, а также модели Magura V7, оснащенной боевым пулеметным модулем.

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