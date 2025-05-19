Европейские лидеры обеспокоены, что Дональд Трамп может попытаться добиться урегулирования, несмотря на отказ России пойти на существенные уступки.

Российский лидер Владимир Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Это означает, что Путин вряд ли предложит Дональду Трампу какие-либо значимые уступки во время телефонного разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться добиться урегулирования независимо от этого, пишет издание.

Как пишет Bloomberg, растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигли кульминации, и чиновники в Европе не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию или просто "перейдет к следующему вызову, если потерпит неудачу".

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"Несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это потребуется для достижения его целей, и, по словам двух других людей, близких к Кремлю, он оптимистично относится к перспективе дальнейших санкций со стороны США", - говорится в статье.

Как отмечает Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи с Кремлем, Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но сам Путин этого категорически не хочет.

"Но Путин не заинтересован в срыве переговоров. Он пытается маневрировать, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением", - добавляет он.

По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон из Франции и Кейр Стармер из Великобритании в ходе телефонного разговора попытались дать понять Трампу, что Путин навязывает ему свою позицию. Они надеются, что Трамп поймет, что он рискует выглядеть проигравшим, если будет вынужден заключить плохую сделку по Украине, добавил чиновник:

"Президент Украины Владимир Зеленский также присутствовал на пятничном разговоре, но, по словам чиновника, он выглядел подавленным и измученным событиями недели. Зеленский и его европейские союзники полагали, что у них есть обещание Трампа ввести новые санкции против Кремля, если Путин откажется соблюдать режим прекращения огня с прошлого понедельника, но этого так и не произошло".

Уверенность Путина расходится с оценками Запада

По мнению европейских чиновников, Россия, понесшая огромные потери за более чем три года боевых действий, не обладает достаточным потенциалом для достижения поставленных Путиным целей.

По словам человека, близкого к Министерству обороны в Москве, этот скептицизм разделяют и многие российские военные, воюющие в Украине. В частности, по его словам, беспилотные силы Украины сделали для России дорогостоящими и неэффективными крупномасштабные наступательные операции.

Риск для Путина заключается в том, что он перестарается и побудит Трампа выполнить свою угрозу о введении дополнительных санкций, пишет Bloomberg.

Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность разрешить законопроект о санкциях, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не сдвинется с места, и он может сказать Путину, что не может этому помешать, отмечают европейские чиновники, знакомые с этим вопросом.

Разговор Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу будущего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

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