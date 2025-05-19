В Харькове сегодня ожидается значительное ухудшение погоды.

В Харькове на понедельник, 19 мая, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 19 мая ожидается по городу значительный дождь, гроза, град и шквал, 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области. На Харьковщине также ожидаются значительные дожди, гроза, местами град и шквал 15 - 20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

19 мая на Харьковщине ожидается облачная погода. По области днем ожидается умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +14°...+19°.

В Харькове 19 числа также ожидается дожди и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем воздух максимально прогреется до +16°...+18°.

20 мая на Харьковщине ожидается облачная погода. Дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°, днем +11°...+16°.

21 мая снова будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°, днем +15°...+20°.

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