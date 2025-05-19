Строит базы и укрытия: после войны Россия перебросит войска из Украины к границам НАТО, - NYT

НАТО подтверждает, что деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине.

Россия наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине, сообщает The New York Times.

Новое спутниковое изображение подтверждает, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы - возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

"Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из самых новых членов НАТО", - пишет издание.

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НАТО подтверждает, что деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине:

"Российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы, что может раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине".

Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

"Речь будет идти о гораздо более высокой численности войск", - сказал бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.

Военные самолеты, десятки новых палаток, новая техника и активное строительство - все это зафиксировано возле ключевых баз вблизи финской границы, в частности в Каменке и Алакуртти. Подобная активность замечена и вблизи Эстонии.

"Они расширяют свои бригады до дивизий, а это означает, что количество подразделений вблизи наших границ значительно возрастет - на тысячи", - сказал Эмиль Кастехельми, аналитик Black Bird Group.

Аналитики считают, что Россия воспринимает зону Арктики как один из ключевых элементов своей великодержавной идентичности.

"Россия считает, что Арктика и доступ к Арктике является ключом к статусу великой державы", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Финляндия, которая вступила в НАТО всего два года назад, пока не видит прямой угрозы, однако правительство страны внимательно следит за ситуацией.

"Увеличение военной силы в наших соседних районах произойдет после того, как утихнут боевые действия в Украине. Именно к этому мы должны быть готовы", - сказал Янне Куусела, директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Финляндии.

Россия готовится к войне с НАТО - что сообщалось

Напомним, ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенционной войне". По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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