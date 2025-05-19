В Одесской области также объявлен повышенный уровень опасности.

В Одессе сегодня, 19 мая, ожидается гроза, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Город Одесса. 19 мая днем ожидается гроза", - говорится в сообщении синоптиков.

По их прогнозу, будет греметь сегодня и по территории Одесской области.

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Из-за непогоды в Одесской области введен І уровень опасности, желтый.

19 мая в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем +17°...+22°. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Вдоль побережья Одесской области ожидается умеренное волнение моря, ведь скорость ветра будет 12-17 м/с. воздух прогреется до +17°...+22°. Ожидается умеренный дождь, гроза.

В Одессе сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +17°...+19°. Температура морской воды +12°...+13°.

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