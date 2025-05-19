Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 46,95 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 19 мая, остался на прежнем уровне и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 46,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 мая, остался на отметке 46,95 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 19 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,45 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 7 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня подорожал на 6 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,85 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46,10 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: