Американские чиновники ставят под сомнение целесообразность отправки списанных австралийских танков в Украину.

Австралия начала отправку танков Abrams в Украину. Как сообщает ABC News, недавно началась погрузка на грузовое судно первого танка из партии в 49 единиц, предназначенных для нашей страны. При этом правительство Австралии не раскрывает их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу по "соображениям безопасности".

В то же время издание отмечает, что американские чиновники в частном порядке выразили разочарование решением Австралии пожертвовать списанные танки Abrams Украине, и некоторые из них сомневаются в том, насколько эти танки будут полезны на поле боя.

"В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать", — сказал один американский чиновник ABC на условиях анонимности.

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Танки Abrams от Австралии - новости

Напомним, Австралия еще в прошлом году пообещала передать Украине свои списанные танки M1A1 Abrams, однако их отправка задерживалассь, в чем Минобороны Австралии обвиняло сопротивление со стороны США.

Также представитель Министерства обороны Австралии заявил, что существуют некоторые опасения, что отправка больших танков в Украину — не лучший способ оказания военной помощи охваченной войной стране.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка — самое слабое место Abrams, а это война беспилотников", — сказал он.

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