По словам Тимочко, при многомасштабных способах производства вооружения всегда будет брак.

Техника российских оккупантов обычно часто бракованная, а операторы дронов малообученные, однако несмотря на это они несут угрозу. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Противник охотится за логистикой и пытается для этого использовать оптоволоконные беспилотники. Если мы говорим о "Молнии" или других беспилотниках, которые противник ставит в производстве на конвейер, должны понимать несколько моментов. При многомасштабных промышленных или гигантских способах производства вооружения всегда будет брак. Это, к сожалению, такая проблема. К счастью для нас, когда это касается противника", - сказал он.

По его словам, у россиян действительно есть проблема даже не столько с беспилотниками, как с операторами.

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"Все-таки уровень обученности российского населения значительно ниже, чем наш, и это нам существенно помогает", - отметил Тимочко.

В то же время он отметил, что даже беспилотник, который упал, все равно несет угрозу.

"Он в любой момент может сдетонировать. На него можно наехать, он может вызвать каскад детонаций. Именно осознание угрозы быть пораженным таким беспилотником заставляет военных привлекать дополнительные средства защиты, дополнительные средства противодействия противнику, а это все средства, это все время, это все тоже ресурсы", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Дроновые атаки РФ - новости

Как сообщал УНИАН, издание The Times написало, что накануне телефонного разговора с Дональдом Трампом, правитель России Владимир Путин испытал решимость США по установлению мира в Украине, устроив самый массированный налет дронов с начала полномасштабного вторжения.

"Путин испытал решимость президента Трампа прекратить войну в Украине накануне переговоров между ними, поскольку Кремль запустил самую большую волну ударных дронов с начала конфликта", - говорится в материале.

В ночь на 18 мая Россия запустила по Украине 273 дронов. Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области погибла по меньшей мере одна женщина, еще несколько человек получили ранения. Также были повреждены жилые дома и инфраструктура.

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